برشلونة يقدم عرضه الأخير لدي يونج

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا ستجتمع مع وكيل أعمال اللاعب الهولندي، لتعرض عليه تخفيض الراتب السنوي لدي يونج بقيمة 50%، وبقائه مع الفريق.وأضافت أن دي يونج يتقاضى راتبا سنويا قيمته 22 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية، وإذا لم يقبل تخفيض عقده، سيضطر النادي الكتالوني لبيعه إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.وأشارت "دي يونج له الكلمة العليا من الناحية القانونية، ويمكنه الاستمرار في برشلونة بنفس راتبه الحالي دون تخفيض".ولفتت إلى أن العلاقة توترت بين اللاعب وإدارة النادي بعدما تلقى خطابا يفيد بأن تجديد عقده تم بشكل غير قانوني، وهو ما أعتبره دي يونج، محاولة لإجباره على الرحيل.وأكدت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وتشافي هرنانديز مدرب الفريق يحلمان باستمرار دي يونج مع تخفيض عقده ثم التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، ليكون للبارسا خط وسط قوي بين عمالقة أوروبا.وذكرت أيضا أن اللاعب الهولندي ووكيل أعماله أبديا دهشة من محاولة تخفيض الراتب، في الوقت الذي أبرمت فيه الإدارة صفقات جديدة هذا الصيف، تتجاوز 150 مليون يورو.ولفتت الصحيفة إلى أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد على استعداد لضم دي يونج بنفس راتبه الحالي، ودفع 80 مليون يورو لبرشلونة، ما يجعل مهمة البارسا أسهل في ضم برناردو سيلفا.وختمت تقريرها بأن وكيل أعمال اللاعب يرى العروض الإنجليزية فرصة ثمينة، إلا أن دي يونج يشعر بالارتياح في برشلونة، ويأمل في مواصلة حلم التواجد بالقميص الكتالوني.