أنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد (صور)

قدم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش ونيكولا باريلا، القميص الإحتياطي للأفاعي في الموسم الجاري 2022-2023.ودائمًا ما يرتدي فريق إنتر ميلان الإيطالي، أفضل القمصان في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5"، مقارنة بباقي الأندية الأخرى.كان إنتر ميلان قد توج بلقب كأس إيطاليا موسم 2021-2022، وضرب موعدًا مع جاره ميلان حامل لقب الدوري في السوبر الإيطالي بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل.جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان سيفتتح مشواره في الدوري الإيطالي، بمواجهة ليتشي في الجولة الأولي على ملعب "فيا دل ماري".