الغزال الأسمر مدربا للديوانية

وقالت الهيئة المؤقتة للديوانية في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "تم تسمية قصي منير مدربا للفريق، وقيادته بالموسم المقبل 2022/2023".وأضافت: "نقدم الشكر والثناء للمدرب الأردني هيثم شبول، شكرا على ماقدمته للديوانية، ستبقى في القلب".وسبق لمنير الملقب ب"الغزال الأسمر" أن قاد الديوانية في موسم 2020/2021، كما عمل مع القاسم في موسم 2021/2022، ثم تولى لفترة قصيرة الميناء.ويعد منير من المدربين الشباب الذين كانت بصمتهم واضحة في الدوري العراقي، ويحظى بشعبية واسعة لدى جماهير الديوانية بعد قيادته لفريقها في أصعب الظروف.يذكر أن الديوانية نجح في البقاء بالدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، بعد أن جاء بالترتيب السابع عشر.