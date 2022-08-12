رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الرابعة

السومرية نيوز – رياضة

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه باع حصة تبلغ 24.5% من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى شركة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو (102.93 مليون دولار).



وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني لتوفير أموال لتسجيل لاعبين جدد.

وكان برشلونة باع حصة أخرى في نفس الشركة تبلغ 25% إلى شركة "سوسيوس" للخدمات الرقمية الشهر الماضي أيضا.

وذكر برشلونة في بيان: "من خلال هذا الاستثمار يظهر الشركاء في باركا ستوديوز الثقة في قيمة المشروع وفي مستقبل المحتوى الرقمي في المجال الرياضي".

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف المطبقة في الدوري الإسباني.

وسيبدأ برشلونة الذي يدربه تشابي هرنانديز مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني غدا السبت في مواجهة ضيفه رايو فايكانو.