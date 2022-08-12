تين هاغ يحسم مصير راشفورد مع اليونايتد

وذكرت تقارير فرنسية أن "ممثلي راشفورد تحدثوا مع مسؤولي سان جيرمان بشأن انتقاله للنادي الفرنسي بعد عام محبط مع مانشستر".وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن "راشفورد تغيب عن بداية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، ولكنه عاد وسجل أربعة أهداف في 25 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر مكانه في المنتخب الإنجليزي".ولكن تين هاغ أكد أن راشفورد (24 عاماً)، الذي يتبقى عام في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي لديه خيار تمديد العقد لـ12 شهراً إضافية، يظل لاعباً هاماً في الفريق".وقال تين هاغ: "إنه لاعب مهم للغاية، رأيتم هذا منذ اليوم الأول لي في تدريب الفريق، أنا سعيد للغاية معه، لا أريد أن أخسره".وأكد: "بالتأكيد هو في خططنا بمانشستر يونايتد".