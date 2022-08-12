ترشيح نجمي برشلونة وريال مدريد لجائزة "كوبا"

ونشرت المجلة أسماء اللاعبين المرشحين عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ، وجاء على رأسهم الإسباني جافي نجم برشلونة، وإدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد".وضمت القائمة، كلا من كريم أديمي، وجودي بيلينجيهام نجمي بوروسيا دورتموند، وريان جرافنبرخ، وجمال موسيالا، لاعبي بايرن ميونخ، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.وجاء بوياكو ساكا، لاعب آرسنال بالقائمة، بالإضافة إلى نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان، والكرواتي يوشكو جفارديول لاعب لايبزيج الألماني.يذكر أن الجائزة كانت قد انطلقت في عام 2018، وفاز بها هذا العام الفرنسي كيليان مبابي (باريس)، ثم ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) في 2019، وبيدري (برشلونة) في 2021، بينما كانت نسخة 2020 قد ألغيت بسبب فيروس كورونا.