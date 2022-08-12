لأول مرة.. ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية منذ 2006

وفي الوقت الذي شهدت فيه قائمة المرحشين تواجد كوكبة بارزة من أفضل اللاعبين في العالم، إلا أنها شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، وصاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بالجائزة بواقع 7 مرات، كان آخرها العام الماضي.ولم يغب اسم ميسي عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2006، وتواجد في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين 13 مرة طوال مسيرته الاحترافية.إلا أن البرغوث عانى من عام أول ضعيف للغاية رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، عقب انتقاله إليه قادمًا من برشلونة.وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 34 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 آخرين.يذكر أن النجم البرازيلي نيمار من الأسماء البارزة الغائبة أيضًا عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.