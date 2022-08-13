بالارقام.. مقدار الأموال التي تحصل عليها الاندية الاسبانية خلال الموسم

السومرية نيوز – رياضة

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الجمعة، بلقاء أوساسونا مع إشبيلية، وفاز الفريق الأول على الثاني 2- 1.



وتشكل المشاركة في بطولة الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم فرصة كبيرة للأندية للحصول أموال بطريقة سهلة.

ومن الأسئلة التي يطرحها عشاق كرة القدم هو مقدار الأموال التي يحصل عليها بطل الدوري الإسباني، وكذا الأموال التي تصل إلى بقية الأندية بناءً على موقعها في الترتيب.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية في تقرير لها الأموال التي تحصل عليها الأندية الإسبانية من حقوق البث التلفزيوني الحصرية، ولا تشمل عائدات التذاكر والاشتراكات والمبيعات التي يجمعها كل ناد بشكل منفرد.

وينص مرسوم ملكي إسباني على أن نصف حقوق البث التلفزيوني توزع بالتساوي على كل الأندية المتنافسة في الدوري الإسباني وعددها 20.

وعلى سبيل المثال، حققت حقوق البث التلفزيوني في لموسم الدوري الإسباني 2020- 2021، نحو 1.44 مليار يورو، نحو نصفها (722 مليونا) ستذهب إلى كل الأندية في الدوري بالتساوي، بصرف النظر عن أدائها.

أما النصف الثاني فيقسم إلى قسمين، الأول وفقا لما يسمى بـ"الغرس الاجتماعي" لكل نادي، ويقوم على أدائه في التذاكر الموسمية ومعدل مبيعات شباك التذاكر في المواسم الخمسة الأخيرة، ومدى مساهمة كل ناد في توفير الموارد التي يمكن استخدمها في البث.

والقسم الثاني فيعتمد على موقع الفريق في سلم الترتيب، ويشكل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات التي يوفرها البث التلفزيوني.

ويحصل الفائز في الدوري الإسباني على 17 في المئة من إجمالي هذا الدخل، وما يتبقى من الأموال من هذا القسم تذهب إلى الفريق الأخير وتقدر بنحو 0.25 في المئة.



وبلغ الفرق في الأموال التي تحصل عليها الفرق في الدوري الإسباني نحو 7 ملايين يورو في موسم 2020-2021، لكن هذا الرقم ينخفض كلما نزلنا في القائمة.

وكانت حصيلة مكاسب الفرق الإسبانية من هذا الموسم على النحو التالي بالنسبة والملايين من الدولارات:

-أتلتيكو مدريد: 17 في المئة، و61.3 مليون يورو

-ريال مدريد: 15 في المئة، و 54.1 مليون يورو.

-برشلونة: 13 في المئة، و 46.9 مليون يورو.

-إشبيلية: 11 في المئة، و39.7 مليون يورو.