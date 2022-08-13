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مجلس الوزراء يلغي قرار تمويل خليجي 25 من أموال البصرة - عاجل

رياضة

2022-08-13 | 06:49
مجلس الوزراء يلغي قرار تمويل خليجي 25 من أموال البصرة - عاجل
5,151 مشاهدة

السومرية نيوز ـ خاص

أكد مدير الإعلام في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء قراره السابق بشأن تخصيص مصروفات خليجي 25 في البصرة من الموزانة التشغيلية للمحافظة، فيما اكد وجود نية لدى وزارة الشباب بطلب مبلغ مالي لاكمال متطلبات البطولة.

وقال العطواني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار رئيس الوزراء كان ينص على تحويل جزء من أموال البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة من اجل دعم اقامة خليجي 2025 في المحافظة، ودعم المشاريع التي تتطلبها اقامة هذه البطولة كمشاريع خدمية وصحية وتجميلية للمحافظة، بالاضافة الى تطوير المطار والطرق، والامور الأخرى التي كانت من المفترض ان تكون عبر هذه الاموال".

وأضاف، أنه "بعد المطالبات الأخيرة لنواب ومحافظ البصرة، قرر رئيس الوزراء إلغاء هذا القرار، والذهاب باتجاه الاعتماد على المنح التي تقدم لوزارة الشباب والرياضة"، مؤكدا "وجود نية لدى الوزارة بالمطالبة بمبلغ مالي يخصص من مجلس الوزراء لاتمام متطلبات اقامة هذه البطولة".

وتابع: "المبلغ المالي يخصص للجوانب التكميلية وليس لجوانب التنمية التي يتعامل معها أتحاد الخليج العربي من اقامة البطولة والمباريات"، مبينا أن "الوزارة تركز على ظهور محافظة البصرة بابهى صورة، وأن يكون هذا العرس الخليجي هو مناسبة لتجميل الامور التي تتطلبها إقامة مثل هذه البطولات، من حملات تنظيف وتجميل الشوارع والارصفة، وايضاً اتمام المطار وغيرها من تفاصيل متعلقة بمتطلبات الملاعب والمدينة الرياضة والكثير من التفاصيل الأخرى".

واوضح مدير الإعلام في وزارة الشباب والرياضة أن "الامور ذاهبة باتجاه أيجاد دعم مالي لاكمال متطلبات البطولة وظهور العراق بصورة مشرفة وقادر على استقبال مختلف البطولات الخليجية".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبالغ من موازنة محافظة البصرة لتمويل مصاريف استضافة بطولة الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، والمقرر استضافتها مطلع العام المقبل في محافظة البصرة جنوبي العراق.
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