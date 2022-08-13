منها ذهبيتان.. العراق يحرز ميداليات ملونة في بطولة مستريونيفرس

أحرز العراق 6 ميداليات، منها ذهبيتان، في افتتاح بطولة مستر يونيفرس لكمال الأجسام، التي انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 20 بلدا.

وتمكن العراقي محمد مهدي من التتويج بالميدالية الذهبية لفئة فيزيك 173 سم، كما حصل زميله حمزة النعيمي على برونزية ذات الفئة.



ونجح علي حمزة في حصد ذهبية الفيزيك للشباب، تاركا البرونزية لمواطنه مصطفى محسن. وحصل آسو نوري على الميدالية الفضية لفئة ماستر، وتمكن علي الحسن من إحراز فضية فيزيك 170 سم.



يذكر أن بطولة مستر يونيفرس الدولية تستمر منافساتها لمدة 4 ايام، وتحظى بمشاركة واسعة من أبطال العالم، لغرض الحصول على الكارت الاحترافي، ويمثل العراق فيها 70 لاعبا.