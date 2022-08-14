أبرزها مواجهة تشيلسي وتوتنهام.. مواعيد مباريات الاحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي X توتنهام – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قاديش X ريال سوسييداد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
فالنسيا X جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
ألميريا X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
لاتسيو X بولونيا – الساعة 6:30 مساء
فيورنتينا X كريمونيزي – الساعة 6:30 مساء
سبيزيا X إمبولي – الساعة 8:45 مساء
ساليرنيتانا X روما – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
ماينز 05 X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة دبى الرياضية
بايرن ميونخ X فولفسبورج – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
اجاكسيو X لانس - الساعة 3 عصرا
أوكسير X أنجيه - الساعة 3 عصرا
ستاد ريمس X كليرمون فوت 63 - الساعة 3 عصرا
تروا X تولوز - الساعة 3 عصرا
نيس X ستراسبورج - الساعة 5 مساء
ستاد بريست 29 X مارسيليا - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X أنطاليا سبور – الساعة 6:15 مساء
جازينتاب X أنقرة جوجو – الساعة 6:15 مساء
ألانياسبور X بشكتاش - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الأهلي X مصر المقاصة - الساعة 8 مساء على قناة on time sport