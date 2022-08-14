تشافي يرد على شائعة بشأن دي يونج

وزعمت تقارير إسبانية أن الجهاز الفني لبرشلونة أبلغ دي يونج بانه سيكون احتياطيا قبل بداية الموسم الحالي، إذا قرر البقاء مع البارسا وعدم المغادرة في الميركاتو الصيفي.وقال تشافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "غير صحيح.. دي يونج ليس احتياطيا".وأضاف المدرب الإسباني: "لكن لا أعرف ماذا سيحدث مع الميركاتو.. ويمكنني أن أضمن أنه سيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا إذا استمر مع الفريق".ووفقا للعديد من التقارير، فإن إدارة برشلونة ترغب في التخلص من دي يونج، بسبب راتبه الكبير، بالإضافة إلى استخدام أمواله في التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.