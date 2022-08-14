بعد الخسارة الثانية.. تين هاج يعاقب لاعبي مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان "تين هاج ألغى الراحة التي منحها للاعبي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، واستدعى اللاعبين لخوض مران إضافي".ويعد السقوط أمام برينتفورد، الخسارة الثانية لمانشستر يونايتد، هذا الموسم، عقب الهزيمة ضد برايتون بنتيجة (1-2)، في الجولة الأولى من البريميرليج.وكان الحارس الإسباني دافيد دي خيا ارتكب هفوة كبيرة في الهدف الأول بمباراة برينتفورد، بعدما سدد بيليندا جوشوا دا سيلفا، كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من أسفل يد الحارس الإسباني، وسكنت الشباك.كما ارتكب دي خيا، هفوة أخرى في الهدف الثاني، بعد أن مرر الكرة لزميله كريستيان إريكسن، الذي كان يتواجد تحت الضغط على حدود منطقة الجزاء، ليفتكها ماثياس يانسين ويضع الكرة بسهولة في الشباك.