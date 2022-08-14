ميسي يعلن عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

وقال ‏ميسي خلال تصريحات صحفية: "الكرة الذهبية؟ أعتقد أن لا توجد شكوك هذا العام، فمن الواضح أنها لبنزيما، لقد قدم عاماً رائعًا".واضاف: "لعب بنزيما دوراً أساسياً في دوري أبطال أوروبا منذُ دور الـ16 وما بعده في كل مباراة، لا أعتقد أن هناك شكوكاً بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية".يذكر ان ميسي كان خارج قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبة هذا العام، بعد ان كان مرشحا لها منذ 2006 .