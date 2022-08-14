علي عدنان يعلن انضمامه لفريق روبين كازان الروسي

أعلن لاعب المنتخب الوطني العراقي، علي عدنان، اليوم الاحد، انضمامه رسمياً لفريق روبين كازان الروسي.

وقال عدنان في منشور عبر صفحته على موقع انستغرام، تابعته السومرية نيوز، "‎تحدي جديد من بعد سنة صعبة جدا مع فريق روبين كازان في روسيا".



وعانى عدنان، في الفترة الماضية، نتيجة مواصلة بحثه عن نادٍ جديد يضمه بشكل نهائي، نتيجة عقود الإعارة المتلاحقة التي قام بها خلال السنوات الماضية، بعدما عانى كثيراً مع فريق فايله بولدكلوب الدنماركي في الموسم المنصرم.