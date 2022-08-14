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شجار بين كونتي وتوخيل في ديربي تشيلسي وتوتنهام

رياضة

2022-08-14 | 13:30
شجار بين كونتي وتوخيل في ديربي تشيلسي وتوتنهام
المصدر:
وكالات
982 مشاهدة

شهد الديربي بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاحد، مشاجرة بين المدربين توماس توخيل (تشيلسي) وأنطونيو كونتي (توتنهام).

وتقدم تشيلسي أولا في الدقيقة 19 عبر كاليدو كوليبالي، ونجح توتنهام في تسجيل هدف التعادل عبر بيير إميل هويبرج في الدقيقة 68.

وقبل تسجيل هويبرج هدف التعادل، احتج كاي هافيرتز على عدم تحصله على مخالفة، بعد التحام رودريجو بينتانكور معه.

وعقب تسجيل هويبرج لهدف التعادل، احتفل كونتي بصورة مبالغ بها أمام توخيل، لتلتقط عدسات الكاميرات مشاجرة لفظية بين الثنائي إلى جانب الجهاز المساعد لكل مدرب، وانتهى الأمر بتحصل كل مدرب منهما على البطاقة الصفراء.

ولم تنجح محاولات لاعبي تشيلسي في الإشارة إلى وجود مخالفة لصالح هافيرتز في لقطة هدف التعادل، ليحتسب حكم المباراة الهدف في نهاية المطاف.

ورد توخيل، الدين لكونتي، بعدما أحرز ريس جيمس الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 77، ليحتفل المدرب الألماني بشكل مبالغ من خلال الركض أمام مقاعد بدلاء توتنهام.
 

وسجل توتنهام هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى كين لعرضية من ركنية، مسددا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

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