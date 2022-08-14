بايرن ميونخ يتغلب على فولفسبورغ في "البوندسليغا"

وأحرز ثنائية البايرن، جمال موسيالا، وتوماس مولر في الدقيقتين 33 و44.وشهدت المباراة اصابة مهاجم فولفسبورغ، الدولي المصري عمر مرموش ولم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة.وسقط مرموش على أرض الملعب في الدقيقة 65، رغم عدم التحامه مع أي من لاعبي الفريق البافاري.واضطر مدرب فولفسبورغ لاستبدال المهاجم المصري بعدما بدا غير قادر على الركض بصورة طبيعية، ليدفع بالألماني لوكا فالدشميدت بدلا منه.ورفع البايرن رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند نقطة واحدة.