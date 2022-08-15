نادال: عودتي ستكون صعبة

وقال نادال إنه "سعيد بالعودة إلى سينسيناتي، بعد عامين من الغياب".وتابع "تعرضت لتمزق في عضلات البطن، وهو أمر خطير.. هذه المنطقة مهمة للغاية، لأن عضلاتها تعمل في كل ضربة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي من سينسيناتي.وأضاف "أحاول فعل الأمور على نحو جيد، وأن أكون متحفظا بعض الشيء.. أتمنى أن أكون جاهزا"، مشيرا إلى مدى صعوبة بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وأهمية خوضها بتواضع.وفاز الإسباني بأربع بطولات هذا العام، من بينها أستراليا المفتوحة ورولان جاروس.