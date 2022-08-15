تعليق كونتي على شجاره مع مدرب تشيلسي

ورصدت الكاميرات سلاما عنيفا بين المدربين عقب مناوشات بين الطرفين في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.وقال كونتي، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية:"الشجار مع توخيل؟ رأيي أنه من الأفضل الحديث عن المباراة، لقد كان اللقاء صعبا لكلا الفريقين، ونحاول أن نكون تنافسيين في كل مباراة".وتابع: "تشيلسي أظهر أنه فريق جيد حقا، وبالمقارنة بالموسم الماضي فقد أبلوا بلاء حسنا، ولكننا إذا أردنا أن نسبب المشكلات لتشيلسي في جدول الترتيب علينا أن نكون أفضل".وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق لتوتنهام.وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.وبعد نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره توخيل إلا أن الأخير بدا غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما مرة أخرى ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.