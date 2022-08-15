مبابي يطالب ادارة باريس سان جيرمان بالاستغناء عن نيمار

وأشارت شبكة "GFFN" الفرنسية إلى أن "مبابي، طالب إدارة باريس بالاستغناء عن نيمار، عند تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي".وأضافت الشبكة أن "مبابي يرى أن الملعب، لا يتحمل سوى ثنائي هجومي فقط، بعد وصول ليونيل ميسي، صيف العام الماضي، قادما من برشلونة".وذكرت أيضا أن "اللاعب الفرنسي، يعتقد أنه تعلم الكثير بجوار نيمار، طوال السنوات الخمس الماضية، والآن يركز فقط ليتعلم من ليونيل ميسي".ولفتت "GFFN" إلى أن "الأزمة بين مبابي ونيمار، استفحلت بتألق اللاعب البرازيلي في المباريات الثلاث الأولى للفريق الباريسي، مطلع الموسم الجاري".ونوهت بأنه "نشأت صداقة سريعة بين نجمي بي إس جي، فور انضمامهما إلى الفريق في صيف 2017، إلا أن العلاقة توترت للغاية بينهما، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".يذكر أن باريس سان جيرمان ربط الثنائي مبابي ونيمار، بعقدين حتى صيف 2025.كما ينص عقد نيمار على إمكانية تجديده تلقائيا، حتى صيف 2027.