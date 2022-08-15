قرارات جديدة تخص مباراة الديوانية والشرطة

اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، قرارات جديدة بشأن مباراة الديوانية والشرطة، منها منع نادي الديوانيّة من اللعبِ على ملعبه.



وقال الاتحاد في بيان، "اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم للنظرِ في الشكوى المُقدمةِ من قبل نادي الشُرطة ضد رئيسِ نادي الديوانيّة السابق (حسين العنكوشي) على خلفيةِ أحداث مُباراةِ فريقي الشرطة والديوانيّة ضمن الدوري المُمتاز".

وأضاف البيان "شَرعت اللجنةُ في تحقيقاتها واستمعت إلى إفادةِ مُمثلِ نادي الشرطة عُضو الهيئة الإدارية للنادي (تحسين الياسري) الذي بيّن تفاصيلَ الأحداثِ بعد انتهاءِ المباراة، وأشارَ إلى الدَورِ السلبيّ للمشكو منه (حسين العنكوشي) من خلال تصريحاتهِ التحريضيّة في وسائل الإعلام، كما أكدَ أن هناك سيناريو مُعداً سلفاً لهذه الأحداث بظهورِ بعض مشجعي الديوانيّة يهتفون (كلها لعيون العنكوشي)، وكما جاءَ في الإفادةِ التحريريّة للمشتكي".

واستمعت اللجنةُ بحسب اليبان إلى "أقوالِ المشكو منه حيدر جابر شهيد، رئيس الهيئة الإداريّة المؤقتة لنادي الديوانيّة، وقد بيّنَ أن الهيئةَ الإداريّة المؤقتة لا علاقةَ لها بما حصلَ من تحريضٍ للجمهور"، مضيفاً أن "رئيسَ الهيئة الإداريّة السابق (حسين العنكوشي) هو السببُ في إثارةِ الجمهور من خلال تصريحاته التحريضيّةِ في وسائل الإعلامِ، وكذلك صفحته الشخصيّة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الكلامُ أيّدهُ الأمينُ المالي للنادي مثنى عبد الرزاق جابر، والوارد في إفادتهما التحريريّة".

كما اطلعت اللجنةُ على "تصريحاتِ المشكو منه (حسين العنكوشي) في البرامجِ الرياضيّةِ التلفزيونيّة في خمسةِ برامج لقنواتٍ فضائيّةٍ مختلفةٍ، كما أشارَ تقرير مُشرف المباراة بوجودِ حالاتِ تجاوزٍ من قبل جمهورِ الديوانيّة على لاعبي نادي الشُرطة والملاكاتِ التدريبيّة والإداريِّة من خلال رمي الحجارةِ وقطع الزُجاجِ وعدم استطاعةِ فريق نادي الشُرطة من الخروجِ من الملعب لولا تدخل القوات الأمنيّة، واستمرَ الاعتداءُ حتى بعد خروج الفريقِ إلى الحافلة من خلال كسرِ زُجاج الحافلة الأمامي والخلفي، وبقي جمهورُ الديوانيّة يتابعُ سيرَ حافلة نادي الشرطة، وكذلك الاطلاع على تقرير المُنسقِ الأمنيّ الذي يُبين تفاصيلَ ما حدثَ بعد انتهاءِ المباراة حسب ما أشارَ إليه تقرير المشرف".

واعتبرت اللجنة "تصريحاتَ المشكو منه في وسائل الإعلام أدت إلى تحريضِ الجمهورِ على ارتكاب المُخالفاتِ في أعلاه، وإن هذه التصريحات دفعت الجمهورَ وشجّعته على الاعتداءِ على وفد نادي الشُرطة، وعلى الرغم من استدعاءِ المشكو منه بالكتابِ المُرقم 2808 في 2022/7/25 لبيانِ دفوعه وتوضيح الشكوى إلا أنه لم يحضرْ ولم يُقدم معذرةً مشروعةً".

وقررت اللجنة "منع نادي الديوانيّة من اللعبِ على ملعبه لعدمِ توفرِ شُروط الأمن والسلامة حسب تقرير المشرف لحين استكمالِ مُستلزمات الأمن والسلامة، وبعد إجراءِ الكشف الموقعي عليه من قبل لجنةٍ مُختصةٍ في الاتحادِ استناداً للمادة ‎25/ انضباط".

كما قررت "تغريم نادي الديوانيّة قيمة الأضرار الماديّةِ الحاصلة في حافلةِ نقل لاعبي نادي الشُرطة، ويتمّ تحديدُ واحتساب الأضرار من قبل لجنةٍ مُختصةٍ من الاتحادِ استناداً للمادة 4/67 انضباط".

وقرت أيضاً "مُعاقبة (حسين علي العنكوشي) بالإيقافِ لمدةِ سنةٍ واحدةٍ من مزاولةِ العملِ الرياضي مع غرامةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي لثبوته التحريض وبثّ روحِ الكراهيّة من خلال اللقاءاتِ التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة 1/57 انضباط".