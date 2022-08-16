بنكهة عراقية.. الدوري السويدي يشهد مفارقة مثيرة

وشهدت المباراة التي حضرها أكثر من 20 ألف متفرج، مفارقة غريبة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما احتسب حكم المباراة محمد الحكيم، السويدي من أصول عراقية، ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض تسبب بها لاعب هاماربي، العراقي مهند جعاز، ولكن العراقي الآخر كيفن يعقوب مهاجم جوتنبيرج لم يستغلها وأهدر على فريقه فرصة التقدم.وجاء هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 77 عن طريق الجامبي أبوبكر تراولي، ليمنح فريقه هاماربي 3 نقاط جديدة وضعته بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما ظل جوتنبيرج بالترتيب السادس برصيد 30 نقطة.يذكر أن الدوري السويدي الممتاز للموسم الحالي، يشهد حضوراً واسعاً للمحترفين العراقيين.