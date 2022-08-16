كلوب يهاجم إدارة برشلونة

ونجح برشلونة في تدعيم صفوفه من خلال الروافع الاقتصادية على غرار بيع 25% من حقوق بث مباريات الليغا، وبيع 49% من استوديوهات برشلونة.وعبر كلوب عن خيبة أمله بشأن هذا الأمر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أفهم الأمر لعدة أسباب، عندما تقول لي أنك لا تملك المال، فهذا لا يعني أني لا أنفق أي شيء، هكذا أخبرتني بطاقتي البنكية مرتين، ولحسن الحظ كان ذلك قبل عدة سنوات".وأضاف: "أرى ذلك كمشجع لكرة القدم، لذلك لا أفهم، النادي الوحيد الذي أعرف أنه باع ملعبه وبعض الحقوق مقدما كان بوروسيا دورتموند، وجاء فاتسكه في اللحظة الأخيرة وأنقذ كل شيء، ولا أعرف إن كان هناك فاتسكه في برشلونة أم لا".هانز فاتسكه وهو الرئيس التنفيذي لشركة بوروسيا دورتموند، وتم تعيينه في ذروة الأزمة المالية للنادي عام 2005، وينسب إلى فاتسكه إنقاذ النادي الألماني من الإفلاس.يذكر أن برشلونة تعاقد مع 5 لاعبين جدد هم: أندرياس كريستينسن، فرانك كيسي، جوليس كوندي، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي