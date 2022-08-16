بسعر فلكي.. مانشستر سيتي يحدد سعرا لبيع برناردو

ويستهدف برشلونة ختام الميركاتو الصيفي القوي، بضم سيلفا بناء على طلب المدرب تشافي هيرنانديز.وبحسب صحيفة "أتلتيك" البريطانية، فإن مانشستر سيتي لم يغلق الباب أمام رحيل سيلفا هذا الصيف، لكنه حدد شرطا واحدا لبيعه.وأشارت إلى أن السيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل السماح لسيلفا بالرحيل هذا الصيف.وأوضحت أن نية اللاعب الانتقال لبرشلونة، دفعت السيتي للموافقة على رحيله، لكن وفقا لمطالب النادي المالية.ومع ذلك، سيكون من الصعب على برشلونة التقدم لشراء سيلفا، إلا في حالة بيع الهولندي فرينكي دي يونج، الذي اشترطوا الحصول على 80 مليون يورو لرحيله.