مدافع كريستال بالاس يتلقى تهديدا بالقتل بعد تسببه بطرد نونيز

وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده: "أفهم أنكم تشجعون فريقا. لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت".واضاف: "أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر".وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.وبهذه النتيجة يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين، بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه "تلقى رسائل مسيئة عبر إنستجرام".