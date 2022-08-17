سان جرمان يكثف مساعيه للتخلص من إيكاردي ويعرضه على ناد أسباني
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السومرية نيوز ـ رياضة
يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشتى الطرق، للتخلص من مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن مسئولي البي إس جي عرضوا إيكاردي على إشبيلية، أثناء تفاوض الفريقين على صفقة المدافع تيلو كيرير.
وأشارت إلى الفريق الأندلسي اتجه إلى تانجوي كواسي مدافع بايرن ميونخ، ولم يهتم بملف إيكاردي الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية عديدة هذا الصيف مثل مانشستر يونايتد ومونزا الإيطالي.
ولفتت إلى أن" ما يعقد صفقة بيع إيكاردي، ليس المقابل المادي المطلوب من باريس سان جيرمان، بل الراتب السنوي الضخم للمهاجم الأرجنتيني (10 ملايين يورو).
ويتبقى في عقد ماورو إيكاردي مع الفريق الباريسي، عامان، في الوقت الذي أعلن فيه كريستوف جالتيه مدرب الفريق، أن اللاعب خارج حساباته هذا الموسم.
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