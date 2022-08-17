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رونالدو يكشف عن مستقبله ويهاجم وسائل الإعلام

رياضة

2022-08-17 | 01:44
رونالدو يكشف عن مستقبله ويهاجم وسائل الإعلام
1,103 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

انتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وسائل الإعلام بسبب "قولها أكاذيب" حول مستقبله، وأكد أن الحقيقة ستكشف في مقابلة له خلال أسبوعين.

وجاء تعليق رونالدو بعد ساعات من ورود أنباء عن إمكانية السماح لرونالدو بمغادرة يونايتد هذا الشهر.

وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت رغبة رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ انتهاء الموسم الماضي ورغم تبقي عام في عقده مع "الشياطين الحمر".

كما أوضحت أن "أفضل لاعب في العالم 5 مرات رفض من قبل عدة أندية من أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي".

ونشرت صفحة متخصصة في نقل أخبار النجم البرتغالي على "إنستغرام" منشورا كشف أن" أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغبان بالتعاقد مع النجم البرتغالي لكن الخوف من رد فعل الجماهير يمنعه من الإعلان عن ذلك ولكن جار ريال مدريد لا يستطيع تحمل راتبه وأن احتمالية انتقاله ضئيلة جدا لذلك السبب".

وأضاف المنشور: "كريستيانو يملك عروضا فعلية من 5 إلى 6 أندية والتقارير التي تقول إنه عرض خدماته على نصف أندية أوروبا جميعها تكذب، رونالدو غاضب ومستاء من طريقة تناول الإعلام لأخباره في الشهرين الماضيين".

ورد النجم البرتغالي على المنشور قائلا: "سيعلمون الحقيقة، الإعلام يكذب ولدي قائمة تكشف بأن 100 من الأخبار التي ذكرت اسمي ووجهتي المقبلة، 5 منها فقط كانت صحيحة فقط، تخيل ذلك".
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