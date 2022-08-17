عائق كبير أمام انتقال لاعب فياريال لبرشلونة

ويستهدف برشلونة دعم مركز الظهير الأيمن في صفوفه، خاصة مع تراجع مستوى سيرجي روبرتو وعدم اقتناع تشافي هيرنانديز بمستوى سيرجينو دست.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فويث (24 عاما) من الأسماء التي لاقت إعجاب تشافي، خاصة بعدما تطور بشكل ملحوظ في مركز الظهير الأيمن، علما بأن مركزه الحقيقي كان قلب دفاع.وأضاف الصحيفة، أنه على الرغم من ترحيب تشافي بقدوم فويث إلى برشلونة من أجل استكمال ميركاتو الفريق، بعد فشل صفقة الإسباني سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي، إلا أن مطالب فياريال المالية تقف أمام إتمام الصفقة.وأوضحت الصحيفة، أن فياريال حدد 42 مليون يورو للموافقة على رحيل فويث، وهو مبلغ كبير للغاية لن يدفعه برشلونة.ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة تحرك بالفعل نحو فويث من خلال لقاء عقده ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي، مع كلاوديو كورتي وكيل اللاعب، في خوان جامبر (مركز تدريبات برشلونة)، لكن الأخير رفض الإدلاء بأي تصريحات حول الأمر.