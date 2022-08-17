تفاصيل عرض مانشستر يونايتد لشراء لاعب برشلونة

وخرج دست من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، الذي استبعده من مباراة رايو فاليكانو في الليجا، واعتمد على قلب الدفاع رونالد أراوخو.وفتح برشلونة الباب أمام رحيل دست، من أجل الهبوط بحد الرواتب والتمكن من تسجيل جوليس كوندي، الوافد من إشبيلية، واستكمال باقي تعاقدات الفريق.وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد لديه الرغبة في ضم دست، بناء على طلب من مدربه إريك تين هاج، الذي أشرف على تدريب اللاعب من قبل في أياكس.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم 17 مليون يورو، للحصول على خدمات دست، في الوقت الذي انضم فيه اللاعب لبرشلونة، مقابل 21 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.من جانبه، وضع برشلونة الأرجنتيني خوان فويث، ظهير فياريال، على رأس أولوياته لتعزيز مركز الظهير الأيمن هذا الصيف.