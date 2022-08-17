Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عشرات القتلى والجرحى بانفجار استهدف مسجداً في كابول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إيقاف مسؤول تنفيذي في أولمبياد طوكيو بتهمة "الرشوة"

رياضة

2022-08-17 | 06:59
إيقاف مسؤول تنفيذي في أولمبياد طوكيو بتهمة "الرشوة"
566 مشاهدة

أوقفت الشرطة اليابانية الأربعاء أحد أعضاء مجلس إدارة أولمبياد طوكيو للاشتباه في تلقيه رشى إلى جانب ثلاثة رجال آخرين على صلة بالفضيحة، وفق ما أفاد ممثلو الادعاء العام.

ويواجه هارويوكي تاكاهاشي تهمة تلقي 380 ألف دولار كرشوة من سلسلة متاجر الألبسة "أوكي هولدينغز"، إحدى الشركات الراعية لأولمبياد 2020 الذي أقيم في صيف 2021 بعد إرجائه لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وألقي القبض على الرجل البالغ 78 عاما بصحبة رئيس "أوكي هولدينغز"، هيرونوري أوكي (83 عاما)، ومديرين تنفيذيين آخرين من شركة الألبسة، وفقا لوثائق مكتب المدعي العام في طوكيو.


ويتهم الادعاء العام تاكاهاشي بقبول الرشى التي "يفهم منها على أنها كانت تعني أموال الشكر على المعاملة المفيدة والتفضيلية" التي منحها لأوكي.

ووفقا للادعاء العام، تم تحويل ما مجموعه 51 مليون ين (380 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي) إلى الحساب المصرفي للشركة التي يديرها، في أكثر من 50 معاملة تحويلية بين أكتوبر 2017 ومارس 2022.

وجاءت التوقيفات بعدما قامت الشرطة اليابانية الشهر الماضي بمداهمة منزل تاكاهاشي في طوكيو وقف وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب تفتيش منزل أوكي والمكاتب السابقة للجنة المنظمة للأولمبياد التي تم حلها مؤخرا.

ويشتبه في أن تاكاهاشي، المدير التنفيذي السابق لشركة الإعلانات اليابانية العملاقة دنتسو، تلقى في عام 2017 ما يعادل أكثر من 320 ألف يورو من "أوكي هولدينغز" بعد توقيع عقد بين شركته الاستشارية والمجموعة التي أصبحت في عام 2018 شريكا رسميا لأولمبياد طوكيو.

ولم يكن من المفترض أن يقبل تاكاهاشي أي أموال أو هدايا بما يتعلق بدوره كعضو مجلس إدارة أولمبياد طوكيو 2020 منذ عام 2014. ورغم هذه المزاعم، إلا أن تاكاهاشي نفى أي تضارب في المصالح في الصفقة مع "أوكي هولدينغز".

وبدأت الشكوك حول الفساد تطفو على السطح حول ظروف منح طوكيو أولمبياد 2020. وفي مارس 2019، استقال رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا بعد أشهر قليلة من إدانته من قبل العدالة الفرنسية بتقديم مدفوعات لشركة "بلاك تايدينغز"، ومقرها في سنغافورة، قبل وبعد اختيار الأرخبيل لاستضافة الالعاب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

ويدعي المحققون الفرنسيون ان "بلاك تايدينغز" هي عبارة عن "قوقعة فارغة" تؤدي إلى بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك المتورط بقضايا فساد والذي توفي في ديسمبر 2021 عن عمر يناهز 88 عاما.
Alsumaria Tv
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
لهذا السبب.. الصدر يقرر تأجيل تظاهرات السبت المليونية - عاجل
25.63%
06:44 | 2022-08-16
لهذا السبب.. الصدر يقرر تأجيل تظاهرات السبت المليونية - عاجل
06:44 | 2022-08-16
الرافدين يحدد مدة تسديد قرض الـ150 مليوناً لشراء دار سكن
24.77%
03:30 | 2022-08-16
الرافدين يحدد مدة تسديد قرض الـ150 مليوناً لشراء دار سكن
03:30 | 2022-08-16
&quot;يرضي الإطار والصدر&quot;.. الفتح يتحدث عن &quot;حل وحيد&quot; للأزمة السياسية
13.79%
05:32 | 2022-08-16
"يرضي الإطار والصدر".. الفتح يتحدث عن "حل وحيد" للأزمة السياسية
05:32 | 2022-08-16
&quot;ثالوث مشؤوم&quot;.. وزير الصدر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإطار
12.59%
03:51 | 2022-08-16
"ثالوث مشؤوم".. وزير الصدر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإطار
03:51 | 2022-08-16
وزير المالية يقدم استقالته من منصبه
12.11%
07:20 | 2022-08-16
وزير المالية يقدم استقالته من منصبه
07:20 | 2022-08-16
أول تعليق حكومي على استقالة وزير المالية - عاجل
11.11%
10:20 | 2022-08-16
أول تعليق حكومي على استقالة وزير المالية - عاجل
10:20 | 2022-08-16
المزيد
أكيد
أكيد
مستبعد
مستبعد
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

خسائر بالمليارات وتوقعات بازدياد الحرائق مع ارتفاع الحرارة
Play
خسائر بالمليارات وتوقعات بازدياد الحرائق مع ارتفاع الحرارة
05:44 | 2022-08-17
العراق تحت حصار مائي شديد والخطر يتزايد
Play
العراق تحت حصار مائي شديد والخطر يتزايد
05:34 | 2022-08-17
أثرى الاثرياء بين الرياضيين... من هم؟‎‎
Play
أثرى الاثرياء بين الرياضيين... من هم؟‎‎
05:34 | 2022-08-16
بالفيديو: ثورة صدرية واعتصامات اطارية ودعوة مليونية وسط حراك سياسي يدعو لجلسة نيابية
Play
بالفيديو: ثورة صدرية واعتصامات اطارية ودعوة مليونية وسط حراك سياسي يدعو لجلسة نيابية
05:00 | 2022-08-16
الأمن يعتدي على طلبة يطالبون بتوسعة مقاعد الدراسات العليا في بغداد
Play
الأمن يعتدي على طلبة يطالبون بتوسعة مقاعد الدراسات العليا في بغداد
09:44 | 2022-08-15
انقطاع الكهرباء كابوس على صدور العراقيين
Play
انقطاع الكهرباء كابوس على صدور العراقيين
05:26 | 2022-08-15
حل البرلمان: اجماع على الفكرة واختلاف في تحقيقها
Play
حل البرلمان: اجماع على الفكرة واختلاف في تحقيقها
05:22 | 2022-08-15
العامري وبارزاني يبحثان التطورات السياسية ومستجدات الازمة
Play
العامري وبارزاني يبحثان التطورات السياسية ومستجدات الازمة
05:17 | 2022-08-15
بدء تجمع متظاهري الإطار عند الجسر المعلق في بغداد (فيديو + صور)
Play
بدء تجمع متظاهري الإطار عند الجسر المعلق في بغداد (فيديو + صور)
07:46 | 2022-08-12
النزاهة تكشف اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة
Play
النزاهة تكشف اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة
06:05 | 2022-08-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.