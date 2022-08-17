مواجهتان عربيتان امام البرازيل قبل المونديال

وذكر التقرير ان "السيليساو سيواجه في 22 /ايلول منتخب تونس الذي يستعد هو الاخر لنهائيات المونديال و بعدها بخمسة ايام في 27 / ايلول سيواجه منتخب الجزائر".ويرجح ان تلعب المباراتان في فرنسا لسهولة تجميع اللاعبين المعنيين خاصة ان غالبيتهم ينشطون في اندية اوروبية .وسبق للمنتخب الجزائري ان واجه السيليساو رسميا في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 و انتهت المواجهة بفوز البرازيل بهدف نظيف كما تقابلا المنتخبان وديا في ايلول عام 2007 بفرنسا و انتهت المباراة بفوز برازيلي بثنائية نظيفة .أما المنتخب التونسي فلم يلعب مع نظيره البرازيلي سوى مباراة واحدة و كانت ودية و تعود لعام 1974 و انتهت بانتصار برازيلي بنتيجة أربعة اهداف لهدف واحد .