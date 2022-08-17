مواجهتان عربيتان امام البرازيل قبل المونديال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف تقرير اعلامي، اليوم الاربعاء، ان المنتخب البرازيلي برمج مبارتين وديتين ضد منتخبين عربيين ضمن استعداداته لخوض غمار نهائيات مونديال قطر 2022 .
وذكر التقرير ان "السيليساو سيواجه في 22 /ايلول منتخب تونس الذي يستعد هو الاخر لنهائيات المونديال و بعدها بخمسة ايام في 27 / ايلول سيواجه منتخب الجزائر".
ويرجح ان تلعب المباراتان في فرنسا لسهولة تجميع اللاعبين المعنيين خاصة ان غالبيتهم ينشطون في اندية اوروبية .
وسبق للمنتخب الجزائري ان واجه السيليساو رسميا في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 و انتهت المواجهة بفوز البرازيل بهدف نظيف كما تقابلا المنتخبان وديا في ايلول عام 2007 بفرنسا و انتهت المباراة بفوز برازيلي بثنائية نظيفة .
أما المنتخب التونسي فلم يلعب مع نظيره البرازيلي سوى مباراة واحدة و كانت ودية و تعود لعام 1974 و انتهت بانتصار برازيلي بنتيجة أربعة اهداف لهدف واحد .
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