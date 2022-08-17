درجال يؤكد جهوزية البصرة لاستضافة خليجي 25

وقال درجال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تفقدنا اليوم الاربعاء ١٧-٨-٢٠٢٢ ، برفقة مدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد ومدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة زامل، سير العمل في المنشآت الرياضية بمحافظة البصرة تأهبًا لاحتضان بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل".وأشار درجال إلى "جاهزية جميع المنشآت الرياضية والخدمية لاستقبال الوفود على اكمل وجه، بما يؤمن الظهور ببطولة متميزة ستكون الابرز تكاملا وبصورة خاصة من ناحية الجمهور ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل من الجهات المشاركة والساندة، وأولها الحكومة المحلية في البصرة والجهد الامني والتطوعي والخدمي".وبين ان "سير العمل في ملعب الميناء الدولي سعة ٣٠ الف متفرج يسير بوتيرة جيدة، إذ وصل الى مراحله النهائية ليكون إضافة مهمة وأيقونة بصرية جميلة ستضفي جوا من المتعة للمباريات التي تقام على أرضه، نظرا لخصوصية تصميمه وروعته، فضلًا عن موقعه، والجماهير التي من المتوقع تواجدها فيه بكثافة خلال منافسات البطولة".وأشار درجال الى ان "الزيارة لملعب الميناء شهدت عقد اجتماع مشترك بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني مع الشركة المنفذة وتم الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات لها، بالشكل الذي يفضي إلى زيادة الأيدي العاملة وتقدم نسب الإنجاز على وفق الزمن المحدد"، داعياً وسائل الإعلام إلى "نقل صورة ايجابية عن البصرة ومشاهد الإعمار والاستعداد لإقامة هذا الحدث الجماهيري العربي الكبير".