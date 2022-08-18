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أنشيلوتي يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

رياضة

2022-08-18 | 04:50
أنشيلوتي يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء
2,996 مشاهدة

قال تقرير صحفي إسباني، إن داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد، اتخذ قراره بالبقاء في صفوف الميرنجي، خلال الموسم الحالي، وتأجيل فكرة الرحيل.

وكان سيبايوس يشعر بالقلق نظرًا لقلة مشاركاته مع الميرنجي، وهو ما يعني تراجع فرصه في التواجد مع منتخب إسبانيا في نهائيات مونديال قطر، بجانب أنه يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده، مما يعني رحيله الصيف المقبل مجانا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن داني سيبايوس قرر البقاء في ريال مدريد حتى الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة: "المدير الفني كارلو أنشيلوتي أقنع سيبايوس بالبقاء في النادي هذا الموسم، حيث يثق فيه وأخبره بأنه سيمنحه المزيد من الدقائق، وأنه أقرب بديل للوكا مودريتش في خط الوسط".

وأشارت الصحيفة، إلى أن حديث أنشيلوتي مع سيبايوس سيعزز من علاقتهما، بجانب أنه لا يبدو أن سيبايوس تلقى أي عرض مميز مؤخرًا، بما في ذلك ريال بيتيس الذي كان يفضل العودة إلى صفوفه هذا الصيف.
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