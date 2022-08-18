عرض جديد من نادِ انكليزي يخلط اوراق حسام عوار

ويتواجد حسام عوار في مُفاوضات مُتقدمة مع نوتينجهام فوريست الإنجليزي، الذي يبدو الأوفر حظا للظفر بخدماته قبل غلق الميركاتو الصيفي، ولكن المعطيات تغيرت بشكل غير مُتوقع في الساعات الماضية.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الخميس، أن لاعب الوسط أصبح مُترددا في الانتقال للفريق الإنجليزي، باعتبار أنه "لا يتناسب مع طموحاته التي كانت كبيرة في 2020، ولكنها تراجعت مع انخفاض مُستواه خلال آخر موسمين".وأوضح المصدر نفسه وجود تطورات جديدة بخصوص صاحب الـ24 عاما، بعد أن تلقى عرضا من العاصمة لندن، وتحديدا من كريستال بالاس المُهتم بالظفر بخدماته لتدعيم وسط الملعب الهجومي.وأكدت الصحيفة وجود احتمال لمراجعة حسام عوار قراره الأول والخاص بالانتقال لصفوف نوتينجهام فوريست، والذي ينص على توقيعه مع بطل أوروبا الأسبق لعقد طويل الأمد يمتد لـ5 سنوات قادمة.وأشار المصدر في نهاية المطاف، لوجود تخوف من جانب عوار من اللعب مع نادٍ سيكون هدفه الأساسي تفادي الهبوط للدرجة الأدنى، بما قد يؤثر على طريقة لعبه ولا يُساعده على البروز بالشكل الذي يريده للفت أنظار كبار إنجلترا وأوروبا.