العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمواي تاي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
حصد المنتخب الوطني للشباب، اليوم الخميس، اول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمواي تاي.
وتمكن اللاعب ابا الفضل عباس، من حصد اول ميدالية ذهبية للعراق في بطولة العالم للمواي تاي للشباب الجارية احداثها حالياً في ماليزيا.
وتقام البطولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 90 دولة.
يذكر أن منتخب المواي هو أكثر المنتخبات حصدتً للميداليات من بين الالعاب القتالية.
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