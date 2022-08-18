زاخو يعلن عن ضم أحد نجوم المنتخب الوطني الى صفوفه

وقال النادي عبر موقعه الرسمي انه "تم التعاقد مع نجم المنتخب الوطني اللاعب فرحان شكور لمدة موسم واحد لتمثيل النادي خلال الدوري الممتاز لموسم 2022 /2023".ويعد شكور، من العناصر البارزة في خط المقدمة، وسبق له تمثيل عدة أندية محلية أبرزها أربيل والزوراء ونفط الوسط وأمانة بغداد.وخاض شكور عدة محطات احترافية مع دالكورد السويدي والفيصلي الأردني، ولعب مع منتخبات العراق لمختلف الفئات.كما ساهم المهاجم الدولي فرحان شكور في إحراز أسود الرافدين المركز الرابع في مونديال تركيا للشباب 2013.وكشفت إدارة زاخو عن إبرامها لصفقة جديدة، بالتوقيع مع لاعب الوسط علي رحيم، قادما من أمانة بغداد.ومثل رحيم الزوراء لمدة 9 مواسم حصد معه على عدة ألقاب، علاوة على مشاركته في دوري أبطال آسيا في أكثر من نسخة.