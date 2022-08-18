بيع 2.45 مليون تذكرة لمونديال قطر 2022

وقال الـ(FIFA) أنه "خلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 تموز و16 اب وفق نظام أسبقية الشراء "من يأتي أولا يخدم أولا"، تم بيع 520.532 تذكرة".وتصدر قائمة المقبلين على التذاكر: المقيمون في قطر، الولايات المتحدة الأميركية، انجلترا، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "أكثر التذاكر المباعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات، مثل مباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد الأوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك، علما أن مباريات الأدوار الإقصائية تهافتت عليها الجماهير في مراحل البيع الأولى".وكان المنظمون أعلنوا في حزيران عن "طلب قياسي" وبيع 1.2 مليون تذكرة، فيما كشف الـ"فيفا" في تموز أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون".وسيعلن الـ"فيفا" عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" في أواخر ايلول، بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا أيضا.