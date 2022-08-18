اتحاد الكرة يخاطب نظيره البلجيكي لتأمين مباراة للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن مخاطبة نظيره البلجيكي لتأمين مباراة ودية للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "خاطبَ نظيرهُ البلجيكيّ لتأمينِ مُباراةٍ وديةٍ بين منتخبي البلدين تقام في ملعبِ البصرة الدوليّ أو في مدينةِ بروكسل في ٢٠٢٢/١١/١٩".

وأضاف "تأتي هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ منتخبنا الوطنيّ لبطولةِ خليجي ٢٥"، موضحاً "أما المنتخبُ البلجيكي فإنه يستعدُ إلى نهائياتِ كأس العالم قطر ٢٠٢٢".

ولفت الاتحاد الى أنه "يسعى إلى تأمينِ مبارياتٍ وديةٍ أخرى مع منتخباتٍ عالميةٍ من أجل الإسهامِ في زيادةِ خبرةِ لاعبينا وارتفاع قوةِ حضورهم في البطولاتِ العربيّة والقاريّة"، مشيراً الى أنه "ينتظر الموافقةَ الرسميّة لتحديدِ العديد من الجوانب التي تخصُ المباراةَ، بعد أن أبدى الاتحادُ البلجيكيّ الموافقةَ المبدئيّة لخوضِ المباراةِ أمام منتخبنا الوطني".

وتابع أنه "سبقَ وتم مُخاطبة اتحادي كرواتيا وبولندا لتأمينِ لقاءٍ ثانٍ مع مُنتخبي البلدين في أوروبا بعد لقاءِ المكسيك الودي (تسلسل ١٢) في التصنيفِ العالمي الذي سيقامُ في إسبانيا في ٢٠٢٢/١١/٩".