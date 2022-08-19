هل يلحق كاسيميرو بموقعة مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول؟

ووافق كاسيميرو على العرض الإنجليزي فور وصوله، رغم كونه أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق الملكي.وتشير التقارير إلى احتمالية بلوغ قيمة صفقة انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد 70 مليون يورو.ونشر فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه على "تويتر": "ساعات حاسمة لإتمام الصفقة، ومانشستر يونايتد مقتنع بأن الأمر مسألة وقت ليس أكثر".وأضاف: "الصفقة قد تستغرق 24 أو 48 ساعة، وفي انتظار الفحص الطبي الذي لم يتم حجزه بعد، وحجز التأشيرة، والتوقيع على عقد يمتد لأربع سنوات".وأتم خبير الانتقالات الشهير: "هذا هو السبب في أن وجود كاسيميرو ضد ليفربول في البريميرليج لايزال غير مرجح".ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.