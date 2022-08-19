لاعبة انجليزية تثير الجدل بوشم باللغة العربية (فيديو)
Alsumaria Tv
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استعرضت اللاعبة جيس بارك، مهاجمة إيفرتون الإنجليزي، وشما موجودا على ذراعها، باللغة العربية، بمناسبة يوم الوشم العالمي.
وانتشر فيديو عبر "تويتر"، تظهر فيه بارك وهي تكشف عن ذراعها، الذي كتب عليه المثل العربي الشهير "الجايات أكثر من الرايحات".
وشهد الفيديو انتشارا واسعا بين الجماهير العربية التي تداولته على نطاق واسع.
وسبق أن أظهرت بارك وشمها في لقطة ضمن فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي إيفرتون على "تويتر" يوم 15 يوليو الماضي، أثناء تقديمها كلاعبة جديدة في "التوفيز" قادمة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط.
وانضمت بارك البالغة 20 عاما إلى مانشستر سيتي في أكتوبر 2017، وقامت بالتوقيع على عقد جديد مع النادي يمتد حتى صيف 2026، قبل أن تتم إعارتها إلى إيفرتون، ونجحت في تسجيل تسعة أهداف في 57 مباراة في جميع المسابقات بقميص السيتي.
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