مدرب إنجليزي يهاجم مبابي بسبب لقطة دفعه لميسي

ويبدو أن الأجواء ليست على أفضل ما يرام في صفوف باريس سان جيرمان.وفي الجولة الماضية أمام مونبلييه، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أهدرها مبابي، ثم تحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها نيمار بنجاح، ليشهد اللقاء، دفع مبابي لميسي، ليبدو الأخير مندهشا من تصرف المهاجم الفرنسي.وعلق روني على تلك اللقطة في حوار مع Depar Sports قائلا "لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أرى غرورا أكبر من ذلك في حياتي".وأضاف "هناك من يجب أن يذكر كيليان مبابي بأن ليونيل ميسي وهو بعمر 23 عاما، توج بالفعل بأربع كرات ذهبية".