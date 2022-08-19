ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

وأثناء انتظار الجماهير كالعادة لوصول اللاعبين، انتهز شخص الفرصة لفتح باب مساعد السائق في سيارة ليفاندوفسكي، وتم سرقة ساعة بقيمة 75 ألف يورو مباشرة من معصمه، وحاولوا سرقة هاتفه بحسب ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية.وأخذ اللص الساعة ذات الشريط البرتقالي، وأخفاها تحت شجرة، ليفاندوفسكي حاول استعادة الساعة بنفسه بعد الحادث، وقام بمطاردته بالسيارة، لكنه تعرض لحادث صغير.لاحقا الشرطة استطاعت إلقاء القبض على الفاعل وإعادة الساعة للمهاجم البولندي، ومكثوا حتى الساعة السادسة مساء.وقالت الصحيفة إن الحادث لم يمنع المهاجم من التدريب بشكل طبيعي قبل مباراة الأحد ضد ريال سوسيداد.وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو الشهر الماضي من بايرن ميونيخ بعد أن ساعد الفريق الألماني على الفوز بالعديد من الألقاب منها ثمانية ألقاب في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا.وسجل بقميص الفريق البافاري 344 هدفا في 375 مباراة رسمية وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني وحصد جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم مرتين.