راتب خيالي يقرب نجم ريال مدريد من مانشستر يونايتد

كاسيميرو الذي كان يحتفل بالأمس القريب مع زملائه في "سانتياغو برنابيو" باللقب الـ 14 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قرر تحويل دفته بشكل مفاجئ نحو "أولد ترافورد" للعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.وارتبط إسم اللاعب البرازيلي بالشياطين الحمر الأربعاء الفائت للمرة الأولى، قبل أن يتطور الوضع سريعا ويبدو أنه بالفعل قريب جدا من الخضوع للفحص الطبي لإتمام انتقاله قبل يوم الاثنين، خاصة وأن الجميع في مانشستر مهوسين بفكرة إشراك كاسيميرو في مواجهة ليفربول في ديربي الغضب.وبحسب شبكة BBC، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا مثيرا لكاسيميرو، من أجل إقناعه بارتداء قميص الفريق خلال الموسم الجاري.وأضافت أن اللاعب البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أن المان يونايتد قدموا عرضا له بضعف راتبه الحالي مع الملكي، والبالغ قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.وتابعت أن المان يونايتد بذلك عرض على كاسيميرو، 20 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.وأوضحت شبكة BBC أن النجم البرازيلي أخبر زملاءه في ريال مدريد، أنه يفكر بالفعل في عرض مانشستر يونايتد.