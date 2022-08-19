كاسميرو لاعبا لليونايتد حتى 2027

وقال فابريزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات في أوروبا، ان "كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون إضافات، وعقد اللاعب سيكون إلى 2027".فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم، أن "الفريق الملكي وافق على رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لقد تحدثت مع كاسيميرو، وهو يريد تجربة تحد جديد في مسيرته".وأضاف المدرب الإيطالي: "مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه لم تحسم بعد، لكنه خارج قائمة مباراة سيلتا فيغو غدا".فيما قال اريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن صفقة كاسيميرو : "هذا اللاعب ليس في فريقي الأن ، لا يمكنني الحديث عنه ولا عن أي صفقة لم تنتهي رسميا ".