رئيس اتحاد الخليج يحسم موقفه بشأن استضافة العراق لخليجي 25

السومرية نيوز – رياضة

جدد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لاستضافة العراق لمنافسات "خليجي 25" والتي ستقام في كانون الثاني من العام المقبل۔



وقال آل ثاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اتحاد كأس الخليج يدعم هذه الاستضافة بشكل قوي حيث أنه أكد في أكثر من مناسبة بأنه من حق العراقيين استضافة هذه البطولة التي تعتبر بطولة خاصة لأهل المنطقة".

وأضاف، "أننا على دراية تامة على مدى تطلعات الجماهير الكروية في العراق من أجل عودة هذه البطولة إليها بعد غياب استمر أكثر من 40 عاما، في المقابل فإننا لمسنا مدى التقدم الحاصل في البنى التحتية والمنشآت الرياضية من خلال الزيارات المتكررة للجنة التفقدية".

وتابع: "نثق تماما بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عموما ومدينة البصرة خصوصا على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية إنهاء كافة الأعمال المطلوبة في المواعيد المتفق عليها".

يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي قد صادق في اجتماعه الأخير على أحقية استضافة البصرة لبطولة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من كانون الثاني للعام 2023.