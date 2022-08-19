تشيلسي يتم تعاقده مع موهبة إنتر ميلان

ويأتي ضم كاسادي (19 عامًا) إلى صفوف تشيلسي، استمرارًا لخطة الملاك الجدد في استقطاب أبرز النجوم الشباب، حسبما أشارت وكالة الأنباء البريطانية.وكان تشيلسي قد حسم أيضا تعاقده مع نجوم شباب آخرين وهم كارني تشوكويميكا وجابرييل سلونينا وأوماري هاتشينسون وزاك ستورج وتايلر ديبلينج.ويهدف الملاك الجدد لتشيلسي إلى التخطيط طويل المدى لمستقبل الفريق، إلى جانب تعزيز صفوف الفريق الأول.وقال نيل باث رئيس أكاديمية تشيلسي "تشيزاري لاعب نتابعه منذ فترة، ويسعدنا موافقته على الانضمام لتشيلسي، حيث سيعزز في البداية صفوف فريق تحت 21 عاما".وعزز تشيلسي، صفوف فريقه الأول، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، بالتعاقد مع رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي ومارك كوكوريلا.