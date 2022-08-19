يوفنتوس مهدد بفقدان مدافعه في ثاني مباريات الموسم

وشارك المدافع البالغ من العمر 35 عاما لمدة 90 دقيقة في المباراة الأولى في الموسم أمام ساسولو، إلى جوار الصفقة الجديدة جليسون بريمير.وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، يعاني بونوتشي من إجهاد عضلي بعد الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، وبات مهددا بالغياب عن المواجهة المقبلة.ويقترب بونوتشي بالتالي من الانضمام لقائمة مصابي يوفنتوس، والتي تضم كل من بول بوجبا، وأنخيل دي ماريا.وقد يصبح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مجبرا على الاعتماد على أي من فيدريكو جاتي، أو دانيلي روجاني إلى جوار بريمير في المباراة المقبلة.يذكر أن بونوتشي غاب عن 11 مباراة الموسم الماضي بسبب الإصابة في الساق، أو الإصابات العضلية بشكل عام.