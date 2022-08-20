بينها سيلتا فيغو ضد مدريد.. أبرز مباريات السبت في الملاعب الاوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةتوتنهام X وولفرهامبتون – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumكريستال بالاس X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HDإيفرتون X نوتينجهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumفولهام X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HDليستر سيتي X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HDبورنموث X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأوساسونا X قادش – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HDريال مايوركا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HDسيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HDمواعيد مباريات الدوري الإيطاليتورينو X لاتسيو – الساعة 6:30 مساءأودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 6:30 مساءانتر ميلان X سبيزيا – الساعة 8:45 مساءساسولو X ليتشي – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصراباير ليفركوزن X هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرافولفسبورج X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصراأوجسبورج X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصراشتوتجارت X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرايونيون برلين X لايبزيج – الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيموناكو X لانس - الساعة 5 مساءمارسيليا X نانت – الساعة 9 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيجيرسونسبور X قاسم باشا – الساعة 6:15 مساءهاتاي سبور X جازينتاب – الساعة 6:15 مساء