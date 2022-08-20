بينها سيلتا فيغو ضد مدريد.. أبرز مباريات السبت في الملاعب الاوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام X وولفرهامبتون – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
إيفرتون X نوتينجهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فولهام X برينتفورد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD
ليستر سيتي X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
بورنموث X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X قادش – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
ريال مايوركا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو X لاتسيو – الساعة 6:30 مساء
أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 6:30 مساء
انتر ميلان X سبيزيا – الساعة 8:45 مساء
ساسولو X ليتشي – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصرا
باير ليفركوزن X هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا
فولفسبورج X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصرا
أوجسبورج X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا
شتوتجارت X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا
يونيون برلين X لايبزيج – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X لانس - الساعة 5 مساء
مارسيليا X نانت – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
جيرسونسبور X قاسم باشا – الساعة 6:15 مساء
هاتاي سبور X جازينتاب – الساعة 6:15 مساء