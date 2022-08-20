سرقة ساعة ليفاندوسكي في برشلونة..هذه قيمتها

وتعرض "ليفا" للسرقة بعد ظهر الخميس عندما وصل ابن الـ 33 عاماً المنتقل في يوليو من بايرن ميونيخ الألماني، على متن سيارته إلى مركز "جوان غامبر" للتمارين وتوقف لتحية والتوقيع للجماهير (أوتوغرافات)، كما أوضحت شرطة كاتالونيا.حينها، تقدم شاب من السيارة وقام بنزع الساعة من معصم المهاجم الدولي. وبعدما تلقت بلاغاً بشأن السرقة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 19 عاماً، والذي كان ما زال يحتفظ بالساعة ويختبئ في أحد الأحراش بالقرب من المركز.وأوضحت الشرطة أنه وُجهت إليه تهمة "السرقة مع العنف"، لأنه حتى لو لم يتعرض اللاعب لسوء المعاملة، فإن حقيقة إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف. وتقدر قيمة الساعة بـ 70 ألف يورو، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية.ويعتبر ليفاندوفسكي أبرز صفقات الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ رحل عن عملاق بافاريا الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2014 للانضمام إلى النادي الكاتالوني مقابل 45 مليون يورو.