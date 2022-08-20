ناشئة العراق لكرة اليد يلاقي السعودية اليوم في بطولة آسيا

وأوقعت القرعة العراق ضمن المجموعة الثانية في البطولة التي تستمر حتى 31 من آب الحالي،إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية وقطر والإمارات والكويت،بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والهند.ويلعب اليوم أيضاً كوريا الجنوبية مع إيران وقطر مع الإمارات واليابان مع الكويت وأوزبكستان مع البحرين .وكان منتخبنا قد وصل أول أمس الخميس إلى البحرين بعد أن أنهى معسكره التدريبي في إيران والذي استمر عشرة أيـام خاض خلاله ثلاث مباريات تجريبية مع منتخب إيران للناشئين .